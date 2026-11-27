Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602435731971) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 901 руб.
В наличии
Код товара: 632676
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6 901 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602435731971) виниловая пластинка
Второй студийный альбом американского джазового гитариста Кенни Баррелла, вышедший в 1956 году. Обложку к пластинке создал Энди Уорхол. Переиздание 2022 года. Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном 180-гр виниле в серии Blue Note Tone Poet в моно звучании и в разворотном конверте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Второй студийный альбом американского джазового гитариста Кенни Баррелла, вышедший в 1956 году. Обложку к пластинке создал Энди Уорхол. Переиздание 2022 года. Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном 180-гр виниле в серии Blue Note Tone Poet в моно звучании и в разворотном конверте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kenny Burrell - Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) (0602435731971) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6901 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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