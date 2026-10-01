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Картридж G&G, аналог HP CF540X/203X черный 3.2k с чипом (для прошивок до 21.10.22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж G&G, аналог HP CF540X/203X черный 3.2k с чипом (для прошивок до 21.10.22)

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Картридж G&amp;G, аналог HP CF540X/203X черный 3.2k с чипом (для прошивок до 21.10.22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF540X/203X
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж G&G, аналог HP CF540X/203X черный 3.2k с чипом (для прошивок до 21.10.22)
1 020 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF540X/203X
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
739

Описание товара Картридж G&G, аналог HP CF540X/203X черный 3.2k с чипом (для прошивок до 21.10.22)

Картридж G&G, аналог HP CF540X/203X черный 3.2k с чипом (для прошивок до 21.10.22)

Отзывы о товаре Картридж G&G, аналог HP CF540X/203X черный 3.2k с чипом (для прошивок до 21.10.22)




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF540X/203X
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3200
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж G&G, аналог HP CF540X/203X черный 3.2k с чипом (для прошивок до 21.10.22)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж G&G, аналог HP CF540X/203X черный 3.2k с чипом (для прошивок до 21.10.22) - стоимость товара 1020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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