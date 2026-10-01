Картридж G&G HP CF210A/131A/ Canon 131BK/731BK/331BK черный 1.6k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP, для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
CF210A/131A, 131BK/731BK/331BK
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 632311
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP, для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
CF210A/131A, 131BK/731BK/331BK
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
783
Описание товара Картридж G&G HP CF210A/131A/ Canon 131BK/731BK/331BK черный 1.6k с чипом
Картридж G&G HP CF210A/131A/ Canon 131BK/731BK/331BK черный 1.6k с чипом
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP, для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
CF210A/131A, 131BK/731BK/331BK
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1600
Страна производитель
Китай
Картридж G&G HP CF210A/131A/ Canon 131BK/731BK/331BK черный 1.6k с чипом
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж G&G HP CF210A/131A/ Canon 131BK/731BK/331BK черный 1.6k с чипом - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 830 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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