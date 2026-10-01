Картридж G&G HP CB435A/CB436A/CE285A/ Canon 712/713/725 3k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP, для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
CB435A/CB436A/CE285A/, 712/713/725
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 632299
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP, для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
CB435A/CB436A/CE285A/, 712/713/725
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
762
Описание товара Картридж G&G HP CB435A/CB436A/CE285A/ Canon 712/713/725 3k с чипом
Картридж G&G HP CB435A/CB436A/CE285A/ Canon 712/713/725 3k с чипом
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP, для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
CB435A/CB436A/CE285A/, 712/713/725
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Картридж G&G HP CB435A/CB436A/CE285A/ Canon 712/713/725 3k с чипом
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж G&G HP CB435A/CB436A/CE285A/ Canon 712/713/725 3k с чипом - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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