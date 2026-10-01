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Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом

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Картридж G&amp;G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 10 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632298
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом
580 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
800

Описание товара Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом

Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом

Отзывы о товаре Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж G&G, аналог HP CB435A/ Canon 712 1.5k с чипом - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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