Ноутбук Microsoft Surface Go Platinum 12.4"/IPS/touch/1536x1024/Intel Core i5-1035G1/8Gb/SSD256Gb/EU/touch/Win10Pro/silver
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Microsoft Surface Go
Операционная система
Windows 10 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
1536x1024
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%67 610 руб. 68 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632217
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Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Microsoft Surface Go
Операционная система
Windows 10 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
1536x1024
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1035G1
Частота процессора, ГГц
1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
39 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х27х7
Вес, кг.
2
Описание товара Ноутбук Microsoft Surface Go Platinum 12.4"/IPS/touch/1536x1024/Intel Core i5-1035G1/8Gb/SSD256Gb/EU/touch/Win10Pro/silver
Microsoft Surface Go Platinum — ноутбук в тонком, легком и прочном корпусе, что делает его удобным для использования в любом месте. Подойдет для учебы и работы с удаленным рабочим столом и приложениями. Дисплей с IPS-матрицей транслирует четкое и яркое изображение. Встроенный датчик отпечатка пальца для быстрого доступа к системе и дополнительной безопасности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для учебы, С сенсорным экраном, Серебристый, Intel Core i5, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Microsoft
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Microsoft Surface Go
Операционная система
Windows 10 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
1536x1024
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1035G1
Частота процессора, ГГц
1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
39 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Microsoft Surface Go Platinum — ноутбук в тонком, легком и прочном корпусе, что делает его удобным для использования в любом месте. Подойдет для учебы и работы с удаленным рабочим столом и приложениями. Дисплей с IPS-матрицей транслирует четкое и яркое изображение. Встроенный датчик отпечатка пальца для быстрого доступа к системе и дополнительной безопасности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для учебы, С сенсорным экраном, Серебристый, Intel Core i5, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для учебы, С сенсорным экраном, Серебристый, Intel Core i5, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Microsoft Surface Go Platinum 12.4"/IPS/touch/1536x1024/Intel Core i5-1035G1/8Gb/SSD256Gb/EU/touch/Win10Pro/silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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