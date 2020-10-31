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Лыжи Полупластик Indigo Classic 180См Цв Зеленый

Артикул: 63218
Лыжи полупластик INDIGO CLASSIC 180см цв. Зеленый
1 700 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 63218
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIndigo
Тип товараЛыжи универсальные
ГеометрияPARALLEL 46
Клиноблегченное дерево
Креплениянет
Назначениеуниверсальные
Палки в комплектенет
Рост лыжника, см165-170
Скользящая поверхностьПЭНД
Длина, см180
Материалполупластик
Ширина, см4.6
Высота, см3
Вес, кг1.25
Лыжи универсальные, универсальные, материал изготовления - полупластик


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Самовывоз невозможен
Лыжи Полупластик Indigo Classic 180См Цв Зеленый – стоимость товара 1700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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