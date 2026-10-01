Top.Mail.Ru
Тонер-картридж Катюша Sindoh P300dn/C300 желтый для цветных устройств 6 700 страниц купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер-картридж Катюша Sindoh P300dn/C300 желтый для цветных устройств 6 700 страниц

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонер-картридж Катюша Sindoh P300dn/C300 желтый для цветных устройств 6 700 страниц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Катюша
Поддерживаемые модели принтеров
для Sindoh C300
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
6700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632098
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Катюша
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Катюша
Поддерживаемые модели принтеров
для Sindoh C300
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
6700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
450

Описание товара Тонер-картридж Катюша Sindoh P300dn/C300 желтый для цветных устройств 6 700 страниц

Цвет: желтый, ресурс 6 700 отпечатков.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Катюша Sindoh P300dn/C300 желтый для цветных устройств 6 700 страниц




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Катюша
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Катюша
Поддерживаемые модели принтеров
для Sindoh C300
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
6700
Страна производитель
Китай
Описание
Цвет: желтый, ресурс 6 700 отпечатков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Катюша Sindoh P300dn/C300 желтый для цветных устройств 6 700 страниц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...