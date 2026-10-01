Тонер-картридж TK-8735Y для TASKalfa 7052ci/8052ci/7353ci/8353ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632058
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Тонер-картридж TK-8735Y для TASKalfa 7052ci/8052ci/7353ci/8353ci
Оригинальный тонер-картридж Kyocera TK-8735Y 40 000 стр. Yellow для TASKalfa 7052ci/8052ci/7353ci/8353ci
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 310 руб.6828 руб. в СплитКартридж HP CE401A для HP CLJ M551, голубой
-
В наличииЦена 28 270 руб.7068 руб. в СплитКартридж лазерный HP 212X W2120X черный
-
В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитКартридж HP CE271A для HP LJ CP5520/5525, голубой
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитКартридж лазерный HP 147X W1470X черный
-
В наличииЦена 35 420 руб.8855 руб. в СплитКартридж HP C9730A для HP 5500/5550dn/5550dtn/5550hdn/5550n, чер...
-
В наличииЦена 36 380 руб.9095 руб. в СплитКартридж HP CF287X для HP LJ Ent M506/M527, черный
-
В наличииЦена 37 010 руб.9253 руб. в СплитБарабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)
-
В наличииЦена 37 410 руб.9353 руб. в СплитКартридж лазерный HP 212X W2122X желтый
-
В наличииЦена 39 210 руб.9803 руб. в СплитКартридж лазерный HP 659A W2011A голубой
-
В наличииЦена 40 310 руб.10078 руб. в СплитКартридж лазерный HP 659A W2010A черный
-
В наличииЦена 43 800 руб.10950 руб. в СплитКартридж HP CE341A для HP LJ 700/775, голубой
-
В наличииЦена 48 110 руб.12028 руб. в СплитКартридж HP C9732A для HP 5500/5550dn/5550dtn/5550hdn/5550n, жел...
Оригинальный тонер-картридж Kyocera TK-8735Y 40 000 стр. Yellow для TASKalfa 7052ci/8052ci/7353ci/8353ci
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж TK-8735Y для TASKalfa 7052ci/8052ci/7353ci/8353ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж TK-8735Y для TASKalfa 7052ci/8052ci/7353ci/8353ci