Тонер-картридж TK-8545C 20 000 стр. Cyan для TASKalfa 4054ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 4054ci
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632052
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 4054ci
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
580
Описание товара Тонер-картридж TK-8545C 20 000 стр. Cyan для TASKalfa 4054ci
Тонер-картридж Kyocera TK-8545C (1T02YMCNL0) Cyan Ресурс приблизительно 20000 копий Совместимость с моделями устройств: TASKalfa 4054ci
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 4054ci
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж Kyocera TK-8545C (1T02YMCNL0) Cyan Ресурс приблизительно 20000 копий Совместимость с моделями устройств: TASKalfa 4054ci
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж TK-8545C 20 000 стр. Cyan для TASKalfa 4054ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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