Бункер отработанного тонера Pantum CWT-1100 для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 15k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бункер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632029
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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Бункер
Дополнительно
ресурс 15000 копий
Особенности
совместимость: CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Бункер отработанного тонера Pantum CWT-1100 для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 15k
Емкость для отработанного тонера, совместима с Pantum CP1100, CP1100DW, CM1100DW
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Pantum
Тип товара
Бункер
Дополнительно
ресурс 15000 копий
Особенности
совместимость: CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW
Страна производитель
Китай
Емкость для отработанного тонера, совместима с Pantum CP1100, CP1100DW, CM1100DW
Бункер отработанного тонера Pantum CWT-1100 для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 15k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бункер отработанного тонера Pantum CWT-1100 для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 15k