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Видеокамера IP Uniview 1/3" 4 Мп IPC3614LB-SF40K-G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Uniview 1/3" 4 Мп IPC3614LB-SF40K-G

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Видеокамера IP Uniview 1/3&quot; 4 Мп IPC3614LB-SF40K-G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631527
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Характеристики

Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
14х14х13
Вес, г.
46

Описание товара Видеокамера IP Uniview 1/3" 4 Мп IPC3614LB-SF40K-G

Камера видеонаблюдения адаптирована к круглогодичной уличной эксплуатации под воздействием осадков, а также может использоваться как камера видеонаблюдения для дома. Защита металлического корпуса от пыли и влаги, широкий спектр рабочих температур, грозозащита.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Uniview 1/3" 4 Мп IPC3614LB-SF40K-G




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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
Тип корпуса
купольная
Описание
Камера видеонаблюдения адаптирована к круглогодичной уличной эксплуатации под воздействием осадков, а также может использоваться как камера видеонаблюдения для дома. Защита металлического корпуса от пыли и влаги, широкий спектр рабочих температур, грозозащита.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Uniview 1/3" 4 Мп IPC3614LB-SF40K-G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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