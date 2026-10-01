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Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC)

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Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 1
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 2
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 3
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 4
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 5
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 6
Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 1
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 2
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 3
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 4
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 5
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 6
  • Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630559
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
131x80x13
Материал корпуса
пластик
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х2х2
Вес, г.
120

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC)

Представьте себе идеальное сочетание стиля, надежности и технологий, заключенное в элегантном и современном дизайне. Внешний корпус Netac NT07WH11-30CC — это не просто аксессуар, а ваш персональный портал к данным, воплощенный в футуристичном прозрачном корпусе. Это решение для тех, кто ценит не только функциональность, но и эстетику, превращающее обычный жесткий диск в эффектный гаджет, который притягивает взгляды и вызывает интерес. Этот корпус разработан специально для стандартных 2.5-дюймовых накопителей SATA, которые являются самым популярным форматом для портативных жестких дисков и SSD. Благодаря этому вы сможете с легкостью дать вторую жизнь старому HDD, создав из него вместительное внешнее хранилище, или использовать сверхскоростной твердотельный накопитель для молниеносной работы с проектами любого объема. Универсальность данного решения позволяет ему стать идеальным спутником как для профессионала, работающего с графикой и видео, так и для студента, хранящего учебные материалы, или для путешественника, бережно переносящего коллекцию фотографий и фильмов. Современный интерфейс подключения USB Type-C обеспечивает не только высокую скорость передачи данных, но и максимальное удобство использования. Больше не нужно искать правильную сторону кабеля — симметричный коннектор вставляется любой стороной, что делает процесс подключения к компьютеру или ноутбуку быстрым и интуитивно понятным. Этот разъем стал новым стандартом, и его наличие гарантирует совместимость с большинством новых устройств на рынке, от ультрабуков до планшетов.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD Netac WH11 (NT07WH11-30CC)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
131x80x13
Материал корпуса
пластик
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе идеальное сочетание стиля, надежности и технологий, заключенное в элегантном и современном дизайне. Внешний корпус Netac NT07WH11-30CC — это не просто аксессуар, а ваш персональный портал к данным, воплощенный в футуристичном прозрачном корпусе. Это решение для тех, кто ценит не только функциональность, но и эстетику, превращающее обычный жесткий диск в эффектный гаджет, который притягивает взгляды и вызывает интерес. Этот корпус разработан специально для стандартных 2.5-дюймовых накопителей SATA, которые являются самым популярным форматом для портативных жестких дисков и SSD. Благодаря этому вы сможете с легкостью дать вторую жизнь старому HDD, создав из него вместительное внешнее хранилище, или использовать сверхскоростной твердотельный накопитель для молниеносной работы с проектами любого объема. Универсальность данного решения позволяет ему стать идеальным спутником как для профессионала, работающего с графикой и видео, так и для студента, хранящего учебные материалы, или для путешественника, бережно переносящего коллекцию фотографий и фильмов. Современный интерфейс подключения USB Type-C обеспечивает не только высокую скорость передачи данных, но и максимальное удобство использования. Больше не нужно искать правильную сторону кабеля — симметричный коннектор вставляется любой стороной, что делает процесс подключения к компьютеру или ноутбуку быстрым и интуитивно понятным. Этот разъем стал новым стандартом, и его наличие гарантирует совместимость с большинством новых устройств на рынке, от ультрабуков до планшетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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