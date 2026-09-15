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Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка

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Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка - фото 1
Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stormy Six
Альбом (сингл)
Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка - фото 1
  • Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
On Sale Music
Barcode
[8056099005374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stormy Six
Альбом (сингл)
Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
On Sale Music
Barcode
[8056099005374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Stormy Six
Альбом (сингл)
Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stormy Six - Le Idee Di Oggi Per La Musica Di Domani (8056099005374) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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