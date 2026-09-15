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Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка

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Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка - фото 1
Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка - фото 2
Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка - фото 3
Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ayako Shinozaki
Альбом (сингл)
Music Now For Harp
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка - фото 1
  • Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка - фото 2
  • Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка - фото 3
  • Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wewantsounds
Barcode
[3700604748113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ayako Shinozaki
Альбом (сингл)
Music Now For Harp
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.

Отзывы о товаре Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wewantsounds
Barcode
[3700604748113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ayako Shinozaki
Альбом (сингл)
Music Now For Harp
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ayako Shinozaki - Music Now For Harp (3700604748113) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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