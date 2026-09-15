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Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка

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Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка - фото 1
Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка - фото 2
Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка - фото 3
Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tito Schipa Jr
Альбом (сингл)
Orfeo 9
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка - фото 1
  • Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка - фото 2
  • Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка - фото 3
  • Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629849
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158013450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tito Schipa Jr
Альбом (сингл)
Orfeo 9
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tre Note (Ouverture), Invito, LAlba, Vieni Sole, Il Risveglio Di Orfeo, Pane Pane, La Cittа Sognata, La Ragazza Che Non Volta Il Viso, Eccotela Qui, Senti Orfeo, Venditore Di Felicitа, Senti Orfeo (Ripresa), Ciao, Per La Strada, Seguici, Venditore Di Felicitа (Ripresa), La Chiromante, Eccoti Alla Fine (Tema Delle Stelle), Eccotela Qui (Ripresa), La Bomba A, Da Te Per Te, La Cittа Fatta A Inferno, Una Vecchia Favola, La Ragazza Che Non Volta Il Viso (Ritorno Ad Un Sogno-Ripresa), Eccoti Alla Fine (Ripresa)

Отзывы о товаре Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158013450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tito Schipa Jr
Альбом (сингл)
Orfeo 9
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tre Note (Ouverture), Invito, LAlba, Vieni Sole, Il Risveglio Di Orfeo, Pane Pane, La Cittа Sognata, La Ragazza Che Non Volta Il Viso, Eccotela Qui, Senti Orfeo, Venditore Di Felicitа, Senti Orfeo (Ripresa), Ciao, Per La Strada, Seguici, Venditore Di Felicitа (Ripresa), La Chiromante, Eccoti Alla Fine (Tema Delle Stelle), Eccotela Qui (Ripresa), La Bomba A, Da Te Per Te, La Cittа Fatta A Inferno, Una Vecchia Favola, La Ragazza Che Non Volta Il Viso (Ritorno Ad Un Sogno-Ripresa), Eccoti Alla Fine (Ripresa)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tito Jr. Schipa - Orfeo 9 (coloured) (8016158013450) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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