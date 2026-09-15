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Claudio Rocchi - Non Ce N'e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Claudio Rocchi - Non Ce N'e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка

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Claudio Rocchi - Non Ce N&#039;e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка - фото 1
Claudio Rocchi - Non Ce N&#039;e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка - фото 2
Claudio Rocchi - Non Ce N&#039;e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка - фото 3
Claudio Rocchi - Non Ce N&#039;e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
Non Ce Ne Per Nessuno
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Claudio Rocchi - Non Ce N&#039;e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка - фото 1
  • Claudio Rocchi - Non Ce N&#039;e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка - фото 2
  • Claudio Rocchi - Non Ce N&#039;e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка - фото 3
  • Claudio Rocchi - Non Ce N&#039;e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Claudio Rocchi - Non Ce N'e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587049119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
Non Ce Ne Per Nessuno
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claudio Rocchi - Non Ce N'e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Camminare, Non Ce Nи Per Nessuno, Nuove Nevi, La Ballata Del Bianco &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Del Nero, Grande (E)Vento Oggi In Toscana, Maria, Devo Stare Piщ Attento, Il Cielo Si Fa Blu



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Claudio Rocchi - Non Ce N'e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587049119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
Non Ce Ne Per Nessuno
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Camminare, Non Ce Nи Per Nessuno, Nuove Nevi, La Ballata Del Bianco &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Del Nero, Grande (E)Vento Oggi In Toscana, Maria, Devo Stare Piщ Attento, Il Cielo Si Fa Blu


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Claudio Rocchi - Non Ce N'e Per Nessuno (coloured) (0196587049119) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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