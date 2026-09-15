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Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка

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Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка - фото 1
Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Raminghi
Альбом (сингл)
Il Lungo Cammino Dei Raminghi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка - фото 1
  • Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629820
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cargo Records, BTF Media
Barcode
[8016158010244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Raminghi
Альбом (сингл)
Il Lungo Cammino Dei Raminghi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Donna Hai Ragione Tu, La Nostra Veritа, Cose Superate, Partire, Every Day Jesus, Non Moriremo Mai, Buio Mondo Nero E Giallo, Guarda Tuo Padre, Non Farlo



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cargo Records, BTF Media
Barcode
[8016158010244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Raminghi
Альбом (сингл)
Il Lungo Cammino Dei Raminghi
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Donna Hai Ragione Tu, La Nostra Veritа, Cose Superate, Partire, Every Day Jesus, Non Moriremo Mai, Buio Mondo Nero E Giallo, Guarda Tuo Padre, Non Farlo


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Raminghi - Il Lungo Cammino Dei Raminghi (coloured) (8016158010244) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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