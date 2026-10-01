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Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка

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Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка - фото 1
Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка - фото 2
Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка - фото 3
Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Quel Che Disse Il Tuono
Альбом (сингл)
Il Velo Dei Riflessi
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка - фото 1
  • Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка - фото 2
  • Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка - фото 3
  • Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629816
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ams Italy
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Quel Che Disse Il Tuono
Альбом (сингл)
Il Velo Dei Riflessi
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.

Отзывы о товаре Quel Che Disse Il Tuono - Il Velo Dei Riflessi (8016158015140) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ams Italy
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Quel Che Disse Il Tuono
Альбом (сингл)
Il Velo Dei Riflessi
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск на черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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