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Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка

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Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 1
Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 2
Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 3
Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 4
Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 5
Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
I Hear Black
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 1
  • Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 2
  • Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 3
  • Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 4
  • Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 5
  • Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629784
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538676969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
I Hear Black
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dreaming In Columbian, I Hear Black, World Of Hurt, Feed My Head, Shades Of Grey, Spiritual Void, Ghost Dance, Weight Of The World, Ignorance &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Innocence, Undying, Just Like You

Отзывы о товаре Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538676969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Overkill
Альбом (сингл)
I Hear Black
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dreaming In Columbian, I Hear Black, World Of Hurt, Feed My Head, Shades Of Grey, Spiritual Void, Ghost Dance, Weight Of The World, Ignorance &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Innocence, Undying, Just Like You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Overkill - I Hear Black (Half Speed) (coloured) (4050538676969) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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