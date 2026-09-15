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OST - Nell'anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Nell'anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка

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OST - Nell&#039;anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка - фото 1
OST - Nell&#039;anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка - фото 2
OST - Nell&#039;anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Armando Trovaioli
Альбом (сингл)
Nellanno Del Signore
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Nell&#039;anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Nell&#039;anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Nell&#039;anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Nell'anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644010441]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Armando Trovaioli
Альбом (сингл)
Nellanno Del Signore
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Nell'anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: NellAnno Del Signore, Castel S.Angelo, Paolina, Angelo E Giuditta, I Carbonari, Addio, Sotto La Ghigliottina, Ouverture NellAnno Del Signore, Tema Di Giuditta, La Processione Dei Condannati, Dichiarazione DAmore, Pasquino, Sapessi Quanto Amore, Coro Della Morte, Piazza Del Popolo, NellAnno Del Signore (Suite)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Nell'anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644010441]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Armando Trovaioli
Альбом (сингл)
Nellanno Del Signore
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: NellAnno Del Signore, Castel S.Angelo, Paolina, Angelo E Giuditta, I Carbonari, Addio, Sotto La Ghigliottina, Ouverture NellAnno Del Signore, Tema Di Giuditta, La Processione Dei Condannati, Dichiarazione DAmore, Pasquino, Sapessi Quanto Amore, Coro Della Morte, Piazza Del Popolo, NellAnno Del Signore (Suite)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Nell'anno Del Signore (Armando Trovaioli) (8004644010441) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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