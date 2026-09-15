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OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка

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OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка - фото 1
OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Metti, Una Sera A Cena
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644010922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Metti, Una Sera A Cena
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Metti, Una Sera A Cena, Sauna, Terrazza Vuota, Alla Luce Del Giorno, Croce DAmore, Uno Che Grida Amore, Ric Happening, Ti Prego Amami, Nina, Hurry To Me (Bonus Track)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644010922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Metti, Una Sera A Cena
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Metti, Una Sera A Cena, Sauna, Terrazza Vuota, Alla Luce Del Giorno, Croce DAmore, Uno Che Grida Amore, Ric Happening, Ti Prego Amami, Nina, Hurry To Me (Bonus Track)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Metti, Una Sera A Cena (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010922) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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