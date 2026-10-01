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OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка

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OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка - фото 1
OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Memoirs Of A Geisha
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629753
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Memoirs Of A Geisha
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sayuris Theme, The Journey To The Hanamachi, Going To School, Brush On Silk, Chiyos Prayer, Becoming A Geisha, Finding Satsu, The Chairmans Waltz, The Rooftops Of The Hanamachi, The Garden Meeting, Dr. Crabs Prize, Destinys Path, A Name.A Life, The Fire Scene And The Coming Of War, As The Water., Confluence, A Dream Discarded, Sayuris Theme And End Credits

Отзывы о товаре OST - Memoirs Of A Geisha (John Williams) (8719262000544) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Memoirs Of A Geisha
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sayuris Theme, The Journey To The Hanamachi, Going To School, Brush On Silk, Chiyos Prayer, Becoming A Geisha, Finding Satsu, The Chairmans Waltz, The Rooftops Of The Hanamachi, The Garden Meeting, Dr. Crabs Prize, Destinys Path, A Name.A Life, The Fire Scene And The Coming Of War, As The Water., Confluence, A Dream Discarded, Sayuris Theme And End Credits
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