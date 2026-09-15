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OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка

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OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка - фото 1
OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Riz Ortolani
Альбом (сингл)
Filmmusik: La Ragazza Dal Pigiama Giallo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644008912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Riz Ortolani
Альбом (сингл)
Filmmusik: La Ragazza Dal Pigiama Giallo
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Ragazza Dal Pigiama Giallo, Un Uomo Nella Strada, Look At Her Dancing, La Fuga, Your Yellow Pyjama, Incontro Sul Battello, Il Corpo Di Linda, Un Uomo Nella Strada (Titoli Finali), Your Yellow Pyjama (Sensual Mood), La Fuga (Wild In The Night), La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Metal Love), Un Uomo Nella Strada (Nostalgic Journey), Incontro Sul Battello (Dancing Harmonica)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8004644008912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Riz Ortolani
Альбом (сингл)
Filmmusik: La Ragazza Dal Pigiama Giallo
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Ragazza Dal Pigiama Giallo, Un Uomo Nella Strada, Look At Her Dancing, La Fuga, Your Yellow Pyjama, Incontro Sul Battello, Il Corpo Di Linda, Un Uomo Nella Strada (Titoli Finali), Your Yellow Pyjama (Sensual Mood), La Fuga (Wild In The Night), La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Metal Love), Un Uomo Nella Strada (Nostalgic Journey), Incontro Sul Battello (Dancing Harmonica)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La Ragazza Dal Pigiama Giallo (Riz Ortolani) (coloured) (8004644008912) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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