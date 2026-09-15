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OST - L'Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - L'Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка

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OST - L&#039;Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка - фото 1
OST - L&#039;Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка - фото 2
OST - L&#039;Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка - фото 3
OST - L&#039;Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandro Brugnolini
Альбом (сингл)
LUomo Dagli Occhiali A Specchio
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - L&#039;Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - L&#039;Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - L&#039;Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - L&#039;Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - L'Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Redi
Barcode
[8016158210040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandro Brugnolini
Альбом (сингл)
LUomo Dagli Occhiali A Specchio
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - L'Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Notte Muore (Orchestra), Tallonato, Ingresso Nel Dramma, Preludio Al Delitto, La Notte Muore (Sonata Per Pianoforte), Quasi Un Sogno, Colluttazione, Eventi Progressivi, Rievocazione Ricorrente, Aggressione, La Notte Muore (Complesso Pop), Tempus Fugit, Incidente Provocato, La Notte Muore



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - L'Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Redi
Barcode
[8016158210040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sandro Brugnolini
Альбом (сингл)
LUomo Dagli Occhiali A Specchio
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Notte Muore (Orchestra), Tallonato, Ingresso Nel Dramma, Preludio Al Delitto, La Notte Muore (Sonata Per Pianoforte), Quasi Un Sogno, Colluttazione, Eventi Progressivi, Rievocazione Ricorrente, Aggressione, La Notte Muore (Complesso Pop), Tempus Fugit, Incidente Provocato, La Notte Muore


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - L'Uomo Dagli Occhiali A Specchio (Sandro Brugnolini) (coloured) (8016158210040) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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