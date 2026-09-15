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OST - L'Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - L'Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка

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OST - L&#039;Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка - фото 2
OST - L&#039;Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Luccello Dalle Piume Di Cristallo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - L&#039;Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - L&#039;Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - L&#039;Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - L'Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158303667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Luccello Dalle Piume Di Cristallo
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - L'Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Piume Di Cristallo, Non Rimane Piщ Nessuno, Corsa Sui Tetti, Se Sei Stonato., Svolta Drammatica, Fraseggio Senza Struttura, La Cittа Si Risveglia, LUccello Dalle Piume Di Cristallo, Silenzio Nel Caos, Violenza Inattesa



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - L'Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158303667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Luccello Dalle Piume Di Cristallo
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Piume Di Cristallo, Non Rimane Piщ Nessuno, Corsa Sui Tetti, Se Sei Stonato., Svolta Drammatica, Fraseggio Senza Struttura, La Cittа Si Risveglia, LUccello Dalle Piume Di Cristallo, Silenzio Nel Caos, Violenza Inattesa


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - L'Uccello Dalle Piume Di Cristallo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158303667) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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