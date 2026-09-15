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OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка

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OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка - фото 1
OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Il Mio Nome E Nessuno
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629739
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8016158306651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Il Mio Nome E Nessuno
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Il Mio Nome E Nessuno, Buona Fortuna Jack, Mucchio Selvaggio, Se Sei Qualcuno E Colpa Mia, Con I Migliori Auguri, Uno Strano Barbiere, Piщ Delle Walkirie, Una Insolita Attesa, Balletto Degli Specchi, La Favola DellUccellino



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ramseur Rec.
Barcode
[8016158306651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Filmmusik: Il Mio Nome E Nessuno
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Il Mio Nome E Nessuno, Buona Fortuna Jack, Mucchio Selvaggio, Se Sei Qualcuno E Colpa Mia, Con I Migliori Auguri, Uno Strano Barbiere, Piщ Delle Walkirie, Una Insolita Attesa, Balletto Degli Specchi, La Favola DellUccellino


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Il Mio Nome E Nessuno (Ennio Morricone) (coloured) (8016158306651) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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