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OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido & Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido & Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка

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OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido &amp; Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка - фото 1
OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido &amp; Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Guido De Angelis, Maurizio De Angelis
Альбом (сингл)
Il Cittadino Si Ribella
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido &amp; Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido &amp; Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido & Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158312058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Guido De Angelis, Maurizio De Angelis
Альбом (сингл)
Il Cittadino Si Ribella
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido & Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Il Cittadino Si Ribella (Main Titles), Goodbye My Friend (Slow Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Titles Reprise), Goodbye My Friend (Vocal Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Country Mood), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Vocal - Single Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Theme Reprise), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Vocal - Single Version)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido & Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158312058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Guido De Angelis, Maurizio De Angelis
Альбом (сингл)
Il Cittadino Si Ribella
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Il Cittadino Si Ribella (Main Titles), Goodbye My Friend (Slow Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Titles Reprise), Goodbye My Friend (Vocal Version), Goodbye My Friend (Slow Version), Il Cittadino Si Ribella (Country Mood), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Instrumental Version), Goodbye My Friend (Rock Version), Drivin All Around (Vocal - Single Version), Il Cittadino Si Ribella (Main Theme Reprise), Goodbye My Friend (Rock Version), Goodbye My Friend (Vocal - Single Version)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Il Cittadino Si Ribella (Guido & Maurizio De Angelis) (coloured) (8016158312058) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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