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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка

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OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 1
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 2
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 3
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 4
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 5
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 6
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 7
OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Halloween Kills (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629736
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michaels Legend, Halloween Kills (End Titles)

Отзывы о товаре OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (0843563141939) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Logos Kill, Halloween Kills (Main Title), The Myers House, First Attack, Stand Off, Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Gather The Mob, Rampage, Frank And Laurie, Hallway Madness, It Needs To Die, Reflection, Unkillable, Payback, Michaels Legend, Halloween Kills (End Titles)
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