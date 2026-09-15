Ost - Forrest Gump (Score) (8719262003828) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 629732
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Forrest Gump (Score) (8719262003828) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Im Forrest.Forrest Gump, Youre No Different, You Cant Sit Here, Run Forrest Run, Pray With Me, The Crimson Gump, Theyre Sending Me To Vietnam, I Ran And Ran, I Had A Destiny, Washington Reunion, Jesus On The Main Line, Thats My Boat, I Never Thanked You, Jenny Returns, The Crusade, Forrest Meets Forrest, The Wedding Guest, Where Heaven Ends, Jennys Grave, Ill Be Right Here, Suite From Forrest Gump
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Im Forrest.Forrest Gump, Youre No Different, You Cant Sit Here, Run Forrest Run, Pray With Me, The Crimson Gump, Theyre Sending Me To Vietnam, I Ran And Ran, I Had A Destiny, Washington Reunion, Jesus On The Main Line, Thats My Boat, I Never Thanked You, Jenny Returns, The Crusade, Forrest Meets Forrest, The Wedding Guest, Where Heaven Ends, Jennys Grave, Ill Be Right Here, Suite From Forrest Gump
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ost - Forrest Gump (Score) (8719262003828) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4400 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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