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New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка

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New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка - фото 1
New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка - фото 2
New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
New Trolls
Альбом (сингл)
Senza Orario Senza Bandiera
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка - фото 1
  • New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка - фото 2
  • New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158013061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
New Trolls
Альбом (сингл)
Senza Orario Senza Bandiera
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ho Veduto, Vorrei Comprare Una Strada, Signore, Io Sono Irish, Susy Forrester, Al Bar DellAngolo, Duemila, Ti Ricordi Joex, Padre OBrien, Tom Flaherty, Andro Ancora

Отзывы о товаре New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158013061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
New Trolls
Альбом (сингл)
Senza Orario Senza Bandiera
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ho Veduto, Vorrei Comprare Una Strada, Signore, Io Sono Irish, Susy Forrester, Al Bar DellAngolo, Duemila, Ti Ricordi Joex, Padre OBrien, Tom Flaherty, Andro Ancora
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Trolls - Senza Orario Senza Bandiera (coloured) (8016158013061) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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