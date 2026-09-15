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Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка

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Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка - фото 1
Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка - фото 2
Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Donny McCaslin
Альбом (сингл)
I Want More
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка - фото 1
  • Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка - фото 2
  • Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Donny McCaslin
Альбом (сингл)
I Want More
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Stria, Fly My Space Ship, Hold Me Tight, Body Blow, Big Screen, Turbo, Landsdown, I Want More



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509791828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Donny McCaslin
Альбом (сингл)
I Want More
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Stria, Fly My Space Ship, Hold Me Tight, Body Blow, Big Screen, Turbo, Landsdown, I Want More


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donny McCaslin - I Want More (coloured) (5060509791828) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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