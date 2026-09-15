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Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка

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Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 1
Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 2
Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 3
Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 4
Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 5
Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 6
Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
The Fabulous New French Singing Star
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 1
  • Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 2
  • Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 3
  • Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 4
  • Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 5
  • Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 6
  • Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
4 390 руб.  5 591 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629666
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398714219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
The Fabulous New French Singing Star
Жанр
Шансон
Трек-лист
Mon crйdo, Celui que j'aime, Est-ce que tu m'aimeras, Pourquoi mon amour, Le funambule, Et merci quand mкme, Viens dans ma rue, Un homme et une femme, Ne parlez plus, C'est ton nom, Ils s'embrassaient, Qu'elle est belle, Messieurs les musiciens, Paris en colиre, Soldats sans armes, Mr Jack Hobson, Je suis lа (Nй Spйchi), Quelque chose de merveilleux, Je veux
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание дебютного альбома легендарной Мирей Матьё "The Fabulous New French Singing Star", выпущенного первоначально в 1966 году. За 54 летнюю карьеру, Mireille Mathieu выпустила 1200 композиций на 9 разных языках и записала более 75 студийных альбома по всему миру. Ее альбом «Best Of», выпущенный в 2014 году, награжден «Золотым» статусом, и достиг более 11 миллионов прослушиваний во Франции и более 52 миллионов прослушиваний по всему миру. Альбом «Mes Classiques», который был выпущен в 2018 году достиг первой позиции чарте French Classic и вошел в Топ 10 Classical чартов в нескольких странах одновременно. Mireille Mathieu выступала с такими мировыми звездами, как Paul Anka, Pl?cido Domingo, Charles Aznavour, Barry Manilow, Patrick Duffy, Tom Jones, Julio Iglesias, Dean Martin и многими другими…. За всю свою карьеру, Mireille была удостоина множественными наградами, включая награды от президентов Франции Николя Саркози в 2011 году и Жака Ширака 1999.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Mireille Mathieu - The Fabulous New French Singing Star (0194398714219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398714219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
The Fabulous New French Singing Star
Жанр
Шансон
Трек-лист
Mon crйdo, Celui que j'aime, Est-ce que tu m'aimeras, Pourquoi mon amour, Le funambule, Et merci quand mкme, Viens dans ma rue, Un homme et une femme, Ne parlez plus, C'est ton nom, Ils s'embrassaient, Qu'elle est belle, Messieurs les musiciens, Paris en colиre, Soldats sans armes, Mr Jack Hobson, Je suis lа (Nй Spйchi), Quelque chose de merveilleux, Je veux
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание дебютного альбома легендарной Мирей Матьё "The Fabulous New French Singing Star", выпущенного первоначально в 1966 году. За 54 летнюю карьеру, Mireille Mathieu выпустила 1200 композиций на 9 разных языках и записала более 75 студийных альбома по всему миру. Ее альбом «Best Of», выпущенный в 2014 году, награжден «Золотым» статусом, и достиг более 11 миллионов прослушиваний во Франции и более 52 миллионов прослушиваний по всему миру. Альбом «Mes Classiques», который был выпущен в 2018 году достиг первой позиции чарте French Classic и вошел в Топ 10 Classical чартов в нескольких странах одновременно. Mireille Mathieu выступала с такими мировыми звездами, как Paul Anka, Pl?cido Domingo, Charles Aznavour, Barry Manilow, Patrick Duffy, Tom Jones, Julio Iglesias, Dean Martin и многими другими…. За всю свою карьеру, Mireille была удостоина множественными наградами, включая награды от президентов Франции Николя Саркози в 2011 году и Жака Ширака 1999.


Теги товара: Шансон
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Отзывы


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