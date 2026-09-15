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The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка

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The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 1
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 2
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 3
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 4
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 5
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 6
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 7
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 8
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 9
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 10
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
The Mars Volta
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 1
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 2
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 3
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 4
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 5
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 6
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 7
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 8
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 9
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 10
  • The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629664
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795605584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
The Mars Volta
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом американской рок-группы The Mars Volta, вышедший в 2023 году. Он включает в себя полную акустическую перезапись предыдущего одноименного альбома группы 2022 года. За мастеринг отвечал Крис фон Раутенкранц, который ранее уже работал с группой. Лимитированное издание на черном виниле в рельефном конверте.

Отзывы о товаре The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795605584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Mars Volta
Альбом (сингл)
The Mars Volta
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Восьмой студийный альбом американской рок-группы The Mars Volta, вышедший в 2023 году. Он включает в себя полную акустическую перезапись предыдущего одноименного альбома группы 2022 года. За мастеринг отвечал Крис фон Раутенкранц, который ранее уже работал с группой. Лимитированное издание на черном виниле в рельефном конверте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Mars Volta - Que Dios Te Maldiga Mi Corazon (4250795605584) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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