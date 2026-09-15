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Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка

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Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка - фото 1
Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка - фото 2
Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Behind The Mirror
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка - фото 1
  • Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка - фото 2
  • Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629628
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538347692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Behind The Mirror
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Behind The Mirror, Gangland
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Behind The Mirror, Gangland

Отзывы о товаре Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538347692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Behind The Mirror
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Behind The Mirror, Gangland
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Behind The Mirror, Gangland
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kreator - Behind The Mirror (V12) (picture) (4050538347692) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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