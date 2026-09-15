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Roland Kirk - Live At Ronnie Scott's 1963 (4571524500407) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roland Kirk - Live At Ronnie Scott's 1963 (4571524500407) виниловая пластинка

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Roland Kirk - Live At Ronnie Scott&#039;s 1963 (4571524500407) виниловая пластинка - фото 1
Roland Kirk - Live At Ronnie Scott&#039;s 1963 (4571524500407) виниловая пластинка - фото 2
Roland Kirk - Live At Ronnie Scott&#039;s 1963 (4571524500407) виниловая пластинка - фото 3
Roland Kirk - Live At Ronnie Scott&#039;s 1963 (4571524500407) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Live At Ronnie Scotts 1963
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Kirk - Live At Ronnie Scott&#039;s 1963 (4571524500407) виниловая пластинка - фото 1
  • Roland Kirk - Live At Ronnie Scott&#039;s 1963 (4571524500407) виниловая пластинка - фото 2
  • Roland Kirk - Live At Ronnie Scott&#039;s 1963 (4571524500407) виниловая пластинка - фото 3
  • Roland Kirk - Live At Ronnie Scott&#039;s 1963 (4571524500407) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Roland Kirk - Live At Ronnie Scott's 1963 (4571524500407) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[4571524500407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Live At Ronnie Scotts 1963
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Kirk - Live At Ronnie Scott's 1963 (4571524500407) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Close Your Eyes, Days Of Wine And Roses, Angelica, Three For The Festival

Отзывы о товаре Roland Kirk - Live At Ronnie Scott's 1963 (4571524500407) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[4571524500407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
Live At Ronnie Scotts 1963
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Close Your Eyes, Days Of Wine And Roses, Angelica, Three For The Festival
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roland Kirk - Live At Ronnie Scott's 1963 (4571524500407) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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