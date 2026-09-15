Top.Mail.Ru
Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка - фото 1
Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка - фото 2
Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Il Balletto Di Bronzo
Альбом (сингл)
On The Road To Ys
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка - фото 1
  • Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка - фото 2
  • Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Il Balletto Di Bronzo
Альбом (сингл)
On The Road To Ys
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Introduzione, Secondo Incontro, Lu Tua Casa Comoda



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Il Balletto Di Bronzo
Альбом (сингл)
On The Road To Ys
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Introduzione, Secondo Incontro, Lu Tua Casa Comoda


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Il Balletto Di Bronzo - On The Road To Ys (8016158304244) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...