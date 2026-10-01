Il Bacio Della Medusa, Deus Lo Vult (8016158312744) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Il Bacio Della Medusa
Альбом (сингл)
Deus Lo Vult
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 629583
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Il Bacio Della Medusa
Альбом (сингл)
Deus Lo Vult
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Il Bacio Della Medusa, Deus Lo Vult (8016158312744) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Invocazione Alle Muse, Indignatio (Infedeli In Terra Santa), Urbano II Bandisce La Prima Crociata, Simplicio, Deus Lo Vult, Verso Casa, Beffa (Non Un Trono, Non Un Regno. Solo Sdegno), Fire (Tributo Ad Arthur Brown)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Рок, Альтернативный рок
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Il Bacio Della Medusa
Альбом (сингл)
Deus Lo Vult
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
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Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Invocazione Alle Muse, Indignatio (Infedeli In Terra Santa), Urbano II Bandisce La Prima Crociata, Simplicio, Deus Lo Vult, Verso Casa, Beffa (Non Un Trono, Non Un Regno. Solo Sdegno), Fire (Tributo Ad Arthur Brown)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Рок, Альтернативный рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Рок, Альтернативный рок
Il Bacio Della Medusa, Deus Lo Vult (8016158312744) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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