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Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка

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Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка - фото 1
Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jasper Hoiby
Альбом (сингл)
What It Means To Be Human
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка - фото 1
  • Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jasper Hoiby
Альбом (сингл)
What It Means To Be Human
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jasper Hoiby
Альбом (сингл)
What It Means To Be Human
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jasper Hoiby - What It Means To Be Human (coloured) (5060509791606) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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