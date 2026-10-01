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Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка

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Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка - фото 1
Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка - фото 2
Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка - фото 3
Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Groundhogs
Альбом (сингл)
Who Will Save The World
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка - фото 1
  • Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка - фото 2
  • Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка - фото 3
  • Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629564
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fire Records
Barcode
[0809236150912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Groundhogs
Альбом (сингл)
Who Will Save The World
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Groundhogs - Who Will Save The World (0809236150912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fire Records
Barcode
[0809236150912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Groundhogs
Альбом (сингл)
Who Will Save The World
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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