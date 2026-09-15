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Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка

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Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка - фото 1
Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Binker Golding
Альбом (сингл)
Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка - фото 1
  • Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629552
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Binker Golding
Альбом (сингл)
Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Binker Golding
Альбом (сингл)
Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Binker Golding - Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers (5060708610340) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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