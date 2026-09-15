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Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка

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Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка - фото 1
Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка - фото 2
Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tim Garland
Альбом (сингл)
Return To The Fire
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка - фото 1
  • Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка - фото 2
  • Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Membran
Barcode
[5065001530722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tim Garland
Альбом (сингл)
Return To The Fire
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Membran
Barcode
[5065001530722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tim Garland
Альбом (сингл)
Return To The Fire
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tim Garland - Return To The Fire (5065001530722) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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