Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Peter Gabriel - Live In Athens 1987 (Half Speed) (0884108006238) виниловая пластинка
Отличная новость для всех любителей винила из числа поклонников Питера Гэбриэла: в конце этого года британский музыкант и композитор выпускает на виниле четыре архивных концертных альбома, три из которых доступны на пластинках впервые в истории. В их число входит и "Peter Gabriel: Live In Athens 1987", который будет выпущен в виде двойного LP. альбом "Live In Athens 1987" был записан на последних концертах мирового турне Гэбриэла "This Way Up" в столице Греции. Однако он был выпущен только в 2012 году в рамках юбилейного переиздания альбома "So", посвященного 25-летию группы. Помимо "Live In Athens 1987", на виниле также появились альбомы "Plays Live", "Secret World Live" и "Growing Up Live". Для переиздания все они были ремастированы на половинной скорости.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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