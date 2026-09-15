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Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка

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Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 1
Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 2
Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 3
Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 4
Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 5
Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 6
Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 7
Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Equipe 84
Альбом (сингл)
Io Ho In Mente Te
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 1
  • Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 2
  • Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 3
  • Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 4
  • Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 5
  • Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 6
  • Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 7
  • Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629516
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398737317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Equipe 84
Альбом (сингл)
Io Ho In Mente Te
Жанр
Фолк-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Alti Nel Cielo (I Need Something Groovy), Ieri In Lei (Every Day), Floating, Bang Bang, Wanna Pray (Un Giorno Tu Mi Cercherai), Resta (Stay), Io Ho In Mente Te (You Were On My Mind), Spiegami Come Mai (Funny How Love Can Be), Da Domani, Tu Pretendi, Auschwitz

Отзывы о товаре Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398737317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Equipe 84
Альбом (сингл)
Io Ho In Mente Te
Жанр
Фолк-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Alti Nel Cielo (I Need Something Groovy), Ieri In Lei (Every Day), Floating, Bang Bang, Wanna Pray (Un Giorno Tu Mi Cercherai), Resta (Stay), Io Ho In Mente Te (You Were On My Mind), Spiegami Come Mai (Funny How Love Can Be), Da Domani, Tu Pretendi, Auschwitz
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Equipe 84 - Io Ho In Mente Te (coloured) (0194398737317) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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