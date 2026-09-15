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Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка

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Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 1
Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 2
Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 3
Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 4
Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 5
Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 6
Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 7
Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 1
  • Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 2
  • Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 3
  • Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 4
  • Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 5
  • Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 6
  • Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 7
  • Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629458
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка

Вторая часть альбома группы Coil с тем же названием, вышедшая в 2000 году. Стиль двух пластинок авторы определили как moon musick (лунную музыку), что означало превращение Coil из солнечной группы в лунную. Первое переиздание на виниле за двадцать лет. Ремастированное переиздание 2022 года на двух винилах: на первом диске запись на двух сторонах, на втором - запись на одной стороне, на другой - гравировка.

Отзывы о товаре Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Вторая часть альбома группы Coil с тем же названием, вышедшая в 2000 году. Стиль двух пластинок авторы определили как moon musick (лунную музыку), что означало превращение Coil из солнечной группы в лунную. Первое переиздание на виниле за двадцать лет. Ремастированное переиздание 2022 года на двух винилах: на первом диске запись на двух сторонах, на втором - запись на одной стороне, на другой - гравировка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coil - Musick To Play In The Dark 2 (0011586672123) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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