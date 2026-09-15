Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Coil - Constant Shallowness Leads To Evil (coloured) (0011586674721) виниловая пластинка
"Constant Shallowness Leads To Evil" - студийный альбом группы Coil, изначально выпущенный в 2000 году под другим названием "Queens of the Circulating Library". Это единственный релиз без участия Питера Кристоферсона. Он представляет собой 49-минутный пост-индустриальную имитацию полёта беспилотного дрона. В записи участвовали валлийский музыкант- экспериментатор и мульти-инструменталист Тайполсандра (Тимоти Льюис) и английский музыкант, поэт и оккультист Джон Бэланс с Дороти Льюис в роли королевы циркулирующей библиотеки. Слова были написаны Джоном Бэлансом и произнесены Дороти Льюис, матерью Тайполсандра. Строка "It's in the trees, it's coming", которая появляется в текстах песен, взята из британского фильма ужасов 1957 года "Ночь демона" Жака Турнёра, которая раннее появлялась в сэмпле песни "Hounds of Love" Кейт Буш (1986). Официальную обложку создал художник Натаниэль Янг. Впервые на виниле! Ремастированное лимитированное в 1200 копий переиздание на 180-гр двойном прозрачном виниле. Coil - британская электронно-экспериментальная группа, созданная Джоном Бэлансом в Лондоне в 1982 году; один из наиболее известных и влиятельных коллективов "постиндустриальной" музыки. Первоначально возникшая как сольный проект Бэланса - участника группы Psychic TV, группа преобразовалась в дуэт после того, как к ней присоединился Питер Кристоферсон - бывший музыкант Throbbing Gristle и коллега Бэланса в составе Psychic TV. После ухода из последней Бэланса и Кристоферсона в 1984 году Coil стала их основным проектом.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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