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Tony Coe & John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tony Coe & John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка

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Tony Coe &amp; John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка - фото 1
Tony Coe &amp; John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка - фото 2
Tony Coe &amp; John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tony Coe, John Horler
Альбом (сингл)
Dancing In The Dark
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tony Coe &amp; John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка - фото 1
  • Tony Coe &amp; John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка - фото 2
  • Tony Coe &amp; John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629456
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tony Coe & John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tony Coe, John Horler
Альбом (сингл)
Dancing In The Dark
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Coe & John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка

Tony Coe & John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Tony Coe & John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tony Coe, John Horler
Альбом (сингл)
Dancing In The Dark
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Tony Coe & John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tony Coe & John Horler - Dancing In The Dark (5060708610739) виниловая пластинка – стоимость товара 4980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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