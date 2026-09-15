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Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка

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Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка - фото 1
Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bryce Dessner, Bonnie Prince Billy, Eighth Blackbird
Альбом (сингл)
When We Are Inhuman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0843563115800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bryce Dessner, Bonnie Prince Billy, Eighth Blackbird
Альбом (сингл)
When We Are Inhuman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0843563115800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bryce Dessner, Bonnie Prince Billy, Eighth Blackbird
Альбом (сингл)
When We Are Inhuman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy; Dessner; Blackbird - When We Are Inhuman (0843563115800) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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