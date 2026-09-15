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Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell'Amore (0196587265212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell'Amore (0196587265212) виниловая пластинка

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Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 1
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 2
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 3
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 4
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 5
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 6
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 7
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 8
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 9
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 10
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 11
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 12
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 13
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 1
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 2
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 3
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 4
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 5
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 6
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 7
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 8
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 9
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 10
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 11
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 12
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 13
  • Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell&#039;Amore (0196587265212) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell'Amore (0196587265212) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell'Amore (0196587265212) виниловая пластинка

Студийный альбом 2022 года итальянской прогрессив-рок группы Banco Del Mutuo Soccorso. Источником вдохновения послужила поэма Людовико Ариосто Орландо Фуриозо 14 века. Издание на 180-гр двойном чёрном виниле включает CD с оригинальным альбомом. Banco Del Mutuo Soccorso - итальянская прогрессив-рок-группа. Начинала группа ещё в 1968 году, когда братья Витторио Ноценци (клавишные) и Джанни Ноценци (клавишные), совместно с Франко Колетта (гитара), Фабрицио Фалько (басс) и Марио Ахилли (ударные) обосновались в Риме, где у братьев Ноценци была собственная небольшая студия Stalla, и дав своей группе название Banco Del Mutuo Soccorso, приступили к репетициям. Первые записи группы, датированные 1970 годом, были выпущены только в 1989 году в виде ретроспективного сборника Donna Plautilla. Чуть позже к музыкантам присоединился вокалист Франческо Ди Джакомо. Свой первый (одноименный) официальный альбом группа (правда, уже в несколько ином составе) выпустила в начале 1972 года. Пластинка вышла в конверте, оформленном в виде копилки и даже имела небольшую прорезь с клапаном, в которую действительно можно было помещать монеты. В том же году вышла и вторая пластинка группы - концептуальный альбом Darwin!.

Отзывы о товаре Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell'Amore (0196587265212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Студийный альбом 2022 года итальянской прогрессив-рок группы Banco Del Mutuo Soccorso. Источником вдохновения послужила поэма Людовико Ариосто Орландо Фуриозо 14 века. Издание на 180-гр двойном чёрном виниле включает CD с оригинальным альбомом. Banco Del Mutuo Soccorso - итальянская прогрессив-рок-группа. Начинала группа ещё в 1968 году, когда братья Витторио Ноценци (клавишные) и Джанни Ноценци (клавишные), совместно с Франко Колетта (гитара), Фабрицио Фалько (басс) и Марио Ахилли (ударные) обосновались в Риме, где у братьев Ноценци была собственная небольшая студия Stalla, и дав своей группе название Banco Del Mutuo Soccorso, приступили к репетициям. Первые записи группы, датированные 1970 годом, были выпущены только в 1989 году в виде ретроспективного сборника Donna Plautilla. Чуть позже к музыкантам присоединился вокалист Франческо Ди Джакомо. Свой первый (одноименный) официальный альбом группа (правда, уже в несколько ином составе) выпустила в начале 1972 года. Пластинка вышла в конверте, оформленном в виде копилки и даже имела небольшую прорезь с клапаном, в которую действительно можно было помещать монеты. В том же году вышла и вторая пластинка группы - концептуальный альбом Darwin!.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Banco Del Mutuo Soccorso – Orlando: Le Forme Dell'Amore (0196587265212) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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