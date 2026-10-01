Top.Mail.Ru
Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка - фото 1
Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка - фото 2
Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Canto Di Primavera
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка - фото 1
  • Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка - фото 2
  • Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629409
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
btf.it
Barcode
[8016158019759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Canto Di Primavera
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
btf.it
Barcode
[8016158019759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Canto Di Primavera
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Banco Del Mutuo Soccorso - Canto Di Primavera (coloured) (8016158019759) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...